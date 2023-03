Éducation à la sexualité : trois associations attaquent l’État en justice

Le Planning familial, Sidaction et SOS homophobie annoncent le 2 mars 2023 avoir saisi le tribunal administratif de Paris pour demander l’application de la loi de 2001 relative à̀ l’éducation à̀ la sexualité des élèves, tout au long de leur scolarité. Elles jugent que "les politiques publiques déployées en matière d’éducation à la sexualité sont très insuffisantes" et rapportent qu’aujourd’hui, "seules 15 % des personnes âgées de 15 à 24 ans déclarent avoir bénéficié de plus de 6 séances d’éducation à la sexualité dans toute leur scolarité et 17 % n’en avoir jamais reçues".