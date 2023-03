Le dernier obstacle à l’association du Royaume-Uni à Horizon Europe vient de tomber : les chercheurs britanniques devraient bientôt retrouver l’accès au programme européen, à la suite d’un accord conclu entre le Royaume-Uni et l’UE le 27 février 2023, sur le statut de l’Irlande du Nord après le Brexit. Depuis janvier 2021, la participation du Royaume-Uni était en suspens, conditionnée à l’issue de ces négociations sur la circulation des marchandises entre le Royaume-Uni et l’UE à travers le territoire britannique. 18 associations britanniques et européennes saluent cette annonce via une déclaration.