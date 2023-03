À la rentrée 2022, 40 % des élèves de terminale ont choisi la spécialité mathématiques (38 % en 2021), 36 % les SES (36 %) et 30 % la physique-chimie (31 %), soit le même trio de tête qu’en 2021 (lire sur AEF info), indique une note de la Depp du 2 mars 2023. Les autres spécialités les plus choisies sont comme l’an dernier : HGGSP (28 %), SVT (24 %), LLCER (19 %), HLP (11 %), NSI (5 %). Les autres spécialités sont suivies par moins de 4 % des élèves. La Depp note que la spécialité maths a été légèrement moins abandonnée en terminale en 2022 qu’en 2021, notamment par les filles. SI et NSI sont abandonnés par plus de la moitié des élèves. Les filles restent sous-représentées dans les enseignements scientifiques, les élèves d’origine sociale très favorisée sont surreprésentés en maths et physique-chimie. En 1re, maths, SES, physique-chimie et SVT restent les spécialités les plus choisies.