Cabinet de Sarah El Haïry. Rémi Leleu est nommé chef de cabinet auprès de la secrétaire d’État auprès du ministre des armées et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de la jeunesse et du service national universel, à compter du 1er mars 2023. Il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet exercées par Thomas Urdy, auprès de la secrétaire d’État auprès du ministre des armées et du ministre...