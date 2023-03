"L’accès ouvert immédiat et sans restriction devrait être le mode de publication par défaut, sans frais pour les auteurs", pour la recherche scientifique, indique un "projet de conclusions" du Conseil de l’Union européenne en février 2023 pour "une publication savante de qualité, transparente, ouverte, digne de confiance et équitable". La présidence suédoise relève une "inquiétude" sur les "coûts croissants" de "certains modèles commerciaux" comme ceux basés sur les APC, et souligne que le manque de données et d’informations fiables "entrave la progression du libre accès".