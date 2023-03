Un nouveau reporting de durabilité va entrer en vigueur à partir de 2024. La CSRD est susceptible de créer des nouvelles obligations en matière de dialogue social et de main-d’œuvre interne, souligne Gépy Koudadje, avocate au cabinet Exso, dans une tribune pour AEF info. Dans cette perspective, elle suggère aux entreprises de former les directions des ressources humaines et les représentants du personnel au changement climatique et aux aspects juridiques et économiques du dialogue social environnemental. Elle propose l’élaboration d’une stratégie sociale visant à assurer la compatibilité du modèle commercial de l’entreprise avec les objectifs climatiques de l’UE. "Face à l’urgence climatique, un nouveau droit durable des affaires émerge auquel les DRH devront s’adapter en dépassant la stricte mise en conformité pour construire une stratégie sociale durable", prévient l’avocate.