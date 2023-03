La location de plusieurs lits ou chambres, et non du logement entier, dans le cadre d'un bail mobilité s'apparente à une activité commerciale, selon la Cour d'appel de Paris. Qui ouvre donc un questionnement jurisprudentiel sur les contours réglementaires du bail mobilité. Cela alors que ce dispositif, destiné aux étudiants et salariés en mobilité, est parfois contourné pour échapper aux réglementations en matière de meublés de tourisme.