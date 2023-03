Ça y est, les premiers fonds ANR sont arrivés pour le projet Excellences Shape-Med@Lyon qui vise à faire de Lyon "un territoire pionnier de l’approche OneHealth (1) et de la médecine 5P (2)" : 4,2 M€ sur les 28 M€ prévus pour les dix ans à venir. Les porteurs (3) en ont profité pour organiser une réunion de lancement auprès des acteurs du territoire et faire un point d’étape sur le volet structuration du projet devant la presse, le 1er mars 2022 : la création de l’EPE n’aura pas lieu au 1er janvier 2024, Frédéric Fleury et Nathalie Dompnier reconnaissant avoir engrangé un certain retard.