L’Institut Mines-Télécom aura, au 1er mai prochain, un nouveau directeur général adjoint en la personne de Vincent Charvillat, actuel vice-président "Recherche et valorisation" de Toulouse INP : il remplace à ce poste Francis Jutand, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Vincent Charvillat aura pour principales missions "le pilotage et la mise en œuvre de la stratégie d’ensemble 2023-2027 de l’IMT et du contrat d’objectifs et de performance, en coordination avec les écoles du groupe" et "contribuera à l’animation des réseaux de partenaires de l’ESR, des filières ou d’acteurs socio-économiques". Pour AEF info, il revient sur son parcours et présente sa vision du groupe d’écoles d’ingénieurs et de management placé sous la tutelle de Bercy.