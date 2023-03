"Il faut une institution nationale chargée d’enquêter sur les cas d’inconduite scientifique, nous ne pouvons pas laisser cela à la discrétion des établissements", déclare la microbiologiste Elisabeth Bik. Dans un entretien à AEF info début mars 2023, la lanceuse d’alerte revient sur ce que lui ont appris plus de dix ans à débusquer les manipulations d’image en science - et notamment dans les publications de Didier Raoult en 2020 - sur les procédures destinées à préserver l’intégrité scientifique. Elle regrette en premier lieu que les institutions soient encore trop souvent amenées à "mettre la poussière sous le tapis", et insiste sur l’importance de s’assurer que les coupables ne puissent pas tirer les fruits (publications, carrière) de leurs écarts avec la vérité. Elisabeth Bik, familière de PubPeer, écarte les critiques parfois formulées à l’encontre de la plateforme.