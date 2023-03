Élisabeth Borne a présenté en Conseil des ministres, mercredi 1er mars 2023, une communication sur l’avancement du CNR, lancé le 8 septembre par le président de la République. Un nouveau CNR plénier – le troisième – aura lieu d’ici à la fin du mois de mars et sera l’occasion de présenter "publiquement l’état des avancées", a précisé Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, assurant que l’ensemble des CNR thématiques "sont à l’ouvrage et aboutiront à des feuilles de route et à des contributions effectives à l’action du gouvernement". Lors de cette troisième plénière, ces CNR thématiques présenteront les "points de sortie" issus de près de six mois de concertations et de travaux, indique le compte rendu du Conseil des ministres. Cela en vue de leur déclinaison en plans d’actions ministériels ou interministériels "d’ici à l’été".