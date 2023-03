Les plates-formes RH des préfectures de Nouvelle-Aquitaine et de Centre-Val-de-Loire s’associent pour la "Quinzaine de l’emploi public" du 6 au 17 mars 2023. Cette opération inédite se fait en lien avec les employeurs de la fonction publique d’État, hospitalière et territoriale. L’objectif ? Promouvoir l’emploi public dans les départements des deux régions, à travers des conférences en ligne, des portes ouvertes, des jobdating, des entretiens-conseils, des découvertes métiers et des ateliers animés en présentiel ou à distance par des experts de la fonction publique.