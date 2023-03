Neutralité carbone : 53 "villes pilotes" retenues, dont deux françaises

Dijon et Nantes figurent parmi les 53 "villes pilotes" retenues dans le cadre de l’appel à projets lancé par le consortium européen NetZeroCities, et dont les lauréats sont dévoilés mercredi 1er mars 2023. Issues de 21 pays de l’UE et pays associés à l’initiative Horizon 2020, ces "villes pilotes", qui seront soutenues à hauteur de 32 M€ de subventions, "engagent la transition climatique urbaine sur une nouvelle trajectoire". "Elles mettront en œuvre des actions innovantes systémiques et conçues localement qui couvrent de multiples domaines, des bâtiments aux déchets, et des leviers de changement, notamment la gouvernance, le financement et la politique", ajoute le consortium. "Leur expérience servira d’exemple à toutes les villes de l’UE et au-delà", assure la commissaire Mariya Gabriel, rappelant que ce programme n’est qu’un des "nombreux éléments" mis en place par la Mission villes.