Les dirigeants du groupe de protection sociale Agrica ont présenté mercredi 1er mars les principales évolutions du groupe paritaire enregistrées sur 2022. Revenant sur les fortes pertes enregistrées en 2021, ils confirment une politique de redressement tarifaire sur les contrats santé et prévoyance, mais limitée et concertée avec les entreprises et branches adhérentes. Une stratégie censée permettre au groupe de redresser ses comptes tout en montrant à de potentiels clients sa capacité de pilotage paritaire sur le long terme.