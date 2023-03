L’École nationale des travaux publics de l’État et Keolis Lyon annoncent, lundi 27 février 2023, la création d’une chaire "Mobilités à l’ère du big data". Conclue pour une durée initiale de deux ans, elle vise à "favoriser une meilleure prise en compte des nouvelles pratiques urbaines grâce à l’apport des données numériques". De quoi permettre à Keolis Lyon "d’adapter la définition et la réalisation de [ses] offres de transports en réponse aux nouvelles pratiques des voyageurs, dont nous avons une connaissance de plus en plus fine grâce aux apports du numérique", selon son DG, Thomas Fontaine.