Communication syndicale électronique : le dialogue social est à revisiter en tenant compte des réseaux sociaux (J-E Ray)

Le Conseil constitutionnel, en déclarant conforme à la Constitution l'article L. 2142-6 du code du travail relatif à la diffusion des informations syndicales sur la messagerie électronique de l'entreprise (décision QPC du 27 septembre 2013 - AEF n° 181616), « a choisi la meilleure solution ». C'est ce que déclare à l'AEF Jean-Emmanuel Ray, professeur à l'École de droit de Paris I - Sorbonne et directeur du Master Professionnel « Développement des Ressources Humaines » de Paris 1- Sorbonne. Cependant pour pour Jean-Emmanuel Ray, « la question de la messagerie n'est plus essentielle : c'est le dialogue social en entreprise tout entier qu'il faut revisiter, en tenant compte des réseaux sociaux externes et internes… et de la future banque de données unique dématérialisée » prévue par la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 (AEF n° 187583).