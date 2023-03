CNR éducation : plus de 2 000 projets ont été déposés (gouvernement)

"3 753 écoles et établissements ont déjà organisé au moins une concertation (5 réunions par établissement en moyenne) et 4 730 ont l’intention de s’engager prochainement dans la démarche" du CNR éducation, indique le gouvernement le 1er mars 2023. En outre, "6 818 déclarent réfléchir à s’engager". À ce jour, plus de 2 000 projets ont été déposés, portant sur le relèvement du niveau des élèves (93 %), la réduction des inégalités (89 %) ou le bien-être des élèves (81 %). Le MENJ précise que le budget alloué pour l’année 2023 au fonds d’innovation pédagogique qui finance ces projets est de 150 M€ "à la main des académies". "Chaque académie s’est vue notifier les crédits attribués", indique le gouvernement, qui ajoute que "le décret de report de crédit sera publié prochainement" et que "des projets pourront être financés dès sa publication".