Les inscriptions aux concours internes exceptionnels de recrutement de PE dans les académies de Créteil, Versailles et Guyane s’ouvrent ce 1er mars, et se clôturent le 31 mars (lire sur AEF info), annonce le MEN dans un communiqué, le 28 février 2023. Comme AEF info l’avait précisé, le nombre de postes ouverts pour la session 2023 est de 200 pour Créteil, 120 pour Versailles et 50 pour la Guyane. Pour ces académies qui "connaissent des enjeux spécifiques de recrutement, ces concours internes exceptionnels de recrutement permettent de recruter des PE ayant vocation à exercer dans les établissements d’enseignement publics et privés sous contrat". Ils seront organisés "pendant 4 sessions, de 2023 à 2026". Le MEN souhaite "mieux reconnaître l’engagement des professeurs contractuels du 1er degré", en permettant aux non-titulaires justifiant de 18 mois d’exercice de se présenter aux concours.