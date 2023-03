Huit syndicats de professionnels de santé déplorent, le 1er mars, que la transformation de l’organisation des soins ait "été renvoyée à plus tard" après les amendements adoptés au Sénat sur la proposition de loi de Stéphanie Rist le 14 février (lire sur AEF info). Signataires avec France Assos Santé d’une tribune dans Le Monde, ils estiment que réduire l’accès direct des patients aux IPA, aux kinésithérapeutes et orthophonistes "aux seules structures d’exercice coordonné, peu nombreuses, n’aura aucun impact sur l’accès aux soins". Ils reprochent aux Parlementaires et au gouvernement de reculer.