Un fonds d’investissement condamné à indemniser des salariés de Lee Cooper licenciés à la suite de ses fautes de gestion

Le fonds d’investissement Sun Capital Partners Inc, actionnaire majoritaire de la société Lee Cooper France, a commis des fautes de gestion et mené des opérations à l’encontre des intérêts de cette dernière, dans le but de favoriser les autres sociétés du groupe. Il n’a pris "aucune disposition" pour "remédier aux difficultés économiques que ces fautes ont engendrées", lesquelles ont "entraîné la liquidation partielle de la société ainsi que le licenciement économique des salariés non repris". C’est ce que constate la cour d’appel d’Amiens le 28 juin 2016 pour retenir la responsabilité extra-contractuelle du fonds quant aux licenciements prononcés. Ces manquements, distincts de ceux qui pourraient être reprochés à l’employeur en matière de contenu du PSE, justifient l’allocation aux salariés de dommages-intérêts au titre de la perte de leur emploi.