Quelques jours après avoir annoncé la fermeture prochaine de deux collèges, les Deux-Sèvres ont reculé pour un des deux établissements. La rectrice de Poitiers, en visite dans un collège de ce département, le 27 février 2023, revient, pour AEF info, sur ces décisions. Sans soutenir, ni commenter les choix de la collectivité, elle juge la réflexion globale engagée sur tout un réseau d’EPLE "intéressante". Et sans équivalent dans les trois autres départements de l’académie. Bénédicte Robert défend une approche "pragmatique". Le rectorat soutient, là où c’est possible, une refonte de la carte des formations, densifiant et élargissant l’offre en milieu rural. Sans cacher qu’un collège à moins de 120 élèves est plus difficilement viable. Pour améliorer le pilotage pédagogique, la rectrice souhaite tester avec tous les EPLE, ruraux ou non, des COM, en y associant les CD.