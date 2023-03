La mise en œuvre de la réforme de la police est enclenchée. L’appel à candidatures pour les six postes de "préfigurateurs" des DZPN a été lancé le 28 février et doit se clore le 9 mars, selon les informations d’AEF info. Les postes, situés à Lille, Metz, Lyon, Bordeaux, Marseille et Rennes, sont ouverts aux contrôleurs et inspecteurs généraux, selon le service communication de la police nationale. Ces directeurs zonaux devront "mettre en œuvre les orientations de la réorganisation au niveau territorial" et "diriger et piloter l’administration déconcentrée de la police nationale". Le 14 février, Gérald Darmanin a indiqué au Sénat que les DZPN seraient désignés "au mois d’avril", avant la nomination des DDPN entre août et octobre (lire sur AEF info). Les préfigurateurs des nouvelles directions nationales ont, quant à eux, été désignés le 3 février dernier (lire sur AEF info).