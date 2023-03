Il y a tout juste deux ans, le 12 février 2021, le Défenseur des droits lançait la plateforme anti-discriminations.fr. L'outil permet aux personnes de signaler les discriminations dont elles pensent avoir été victimes ou témoins via un appel téléphonique et un tchat en ligne, et d’être orientées par des juristes avant une éventuelle saisine du Défenseur des droits. Gestion des appels, réponses écrites aux citoyens sur leur situation personnelle, accompagnement des requérants... AEF info est allé à la rencontre des juristes qui épaulent au quotidien les victimes, notamment en matière de discriminations au travail.