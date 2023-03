"La France est en retard sur la mobilisation des investisseurs privés en faveur de l’investissement dans les start-up", assure France Angels, fédération nationale des business angels, dans un livre blanc publié en février 2023. Elle y déplore que la France soit "une terre d’entrepreneurs sans capitaux privés". "11 Md€ ont été investis dans la Tech" au 30 juin 2021, mais "pour l’essentiel, dans les licornes d’aujourd’hui et non dans celles de demain". France Angels propose donc de "faciliter la mobilisation de l’épargne des particuliers" et de "refondre les aides fiscales à l’investissement".