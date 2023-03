Le Cerema et ses partenaires – l’Essec, Normandie Incubation et La Turbine – ouvrent, mercredi 1er mars, un appel à projets CeremaLab visant à "détecter et nouer des collaborations avec des entreprises basées en Île-de-France ou en Normandie porteuses de solutions techniques, concrètes et opérationnelles aux enjeux d’adaptation au changement climatique". Un site de 20 ha, situé à Grand Quevilly, permettra notamment d’expérimenter des solutions pour la transition dans le bâtiment et de décliner le concept d’urbanisme régénératif, indique le Cerema, qui attend des propositions dans ce domaine.