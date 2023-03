"Lorraine INP" et la base de défense de Nancy ont organisé, en février 2023, leur 3e "Cyber humanum est", exercice de cyberdéfense immersif dédié aux étudiants (sous l’égide du Commandement de la cyberdéfense nationale). Au-delà d’un scénario de type "Capture the flag/Wargame", l’événement offre un avant-goût réaliste des métiers de la cybersécurité, dans un contexte de lutte d’influence informationnelle. Deux des chevilles ouvrières reviennent sur la collaboration entre l'université de Lorraine et l'armée qui en est à l’origine, et les moyens déployés.