L’Opecst a publié, mardi 28 février 2023, veille du début de l’examen du projet de loi sur le nucléaire à l’Assemblée nationale, ses conclusions et recommandations sur la réforme annoncée de la gouvernance du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. La délégation parlementaire appelle le gouvernement à publier "rapidement" un "diagnostic préalable complet" et "rigoureux". Et propose un contrôle du Parlement.