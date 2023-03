Un arrêté du 27 février, paru le 28 février, modifie les règles de prise en charge des tests de dépistage en vigueur depuis l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux "mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la Covid 19". À compter du 1er mars, les assurés vaccinés ou non bénéficient à leur demande et sans prescription médicale, d’un examen de dépistage ou d’un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature. Les tests sérologiques, PCR et antigéniques sont pris en charge par l’assurance maladie obligatoire au taux de 60 %.