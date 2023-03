Bernard Falck est nommé directeur général de CCI France

Bernard Falck, 58 ans, a été nommé directeur général de CCI France en remplacement de Judith Jiguet, qui était en poste depuis 2011 et qui a démissionné le 1er septembre 2015. Il était directeur général délégué "ressources et organisation" (affaires sociales, budget, systèmes d’information…) au sein de la tête de réseau consulaire depuis trois ans. Il ne sera pas remplacé à ce poste, précise à l’AEF CCI France. Auparavant, Bernard Falck a été directeur de l’enseignement et directeur de la formation à la chambre de commerce et d’industrie de Lyon (1997-2003). Il avait ensuite rejoint le Medef comme directeur de l’éducation et de la formation (2003-2012).