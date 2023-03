Avec 156,7 tonnes récupérées par les services répressifs, le bilan des saisies de stupéfiants a atteint "des niveaux historiques" en 2022, affirment les ministres de l’Intérieur, chargé des Comptes publics, et de la Justice, mercredi 1er mars 2023. Ce sont les saisies de drogues de synthèse qui ont le plus augmenté en un an (+21 %) mais les saisies de cannabis (+15 %) sont toujours les plus importantes (129 tonnes). Les moyens de détection de la douane seront renforcés et le cadre du droit de visite révisé au printemps. Gérald Darmanin confirme par ailleurs l’arrivée d’effectifs au sein de l’Ofast fin 2027.