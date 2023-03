À l’occasion du 40e anniversaire du Clemi, Serge Barbet, directeur délégué, dresse auprès d’AEF info les évolutions que le centre a connues, alors que plusieurs rapports "convergent tous vers la nécessité de renforcer l’éducation aux médias et à l’information". Le Clemi, "déjà l’opérateur de référence pour la formation des enseignants en EMI", joue désormais aussi ce rôle "hors Éducation nationale", avance Serge Barbet. Il met toutefois en garde contre un "label" du Clemi, et préfère "voir comment les nouvelles offres se déploient plutôt que d’en décider ab initio". La place du Clemi a aussi été renforcée par la circulaire de janvier 2022, qui crée le réseau des référents et des cellules académiques dans chaque rectorat. Le centre a aujourd’hui "trouvé sa place de régulation et de coordination", et se situe "à l’articulation de plusieurs acteurs", assure son directeur.