Convention médicale : les adhérents de la FMF votent à 97 % contre la signature du texte de la Cnam

La Fédération des médecins de France (FMF) annonce dans un communiqué de presse lundi soir que ses adhérents se sont prononcés contre la signature du texte conventionnel à 97 %. Elle estime que "le projet gouvernemental de convention n’est que le reflet d’une vision comptable du gouvernement qui passe avant l’accès aux soins des concitoyens", "ne permet pas avec l’augmentation de 1,5 € le rattrapage de l’inflation cumulée depuis les 7 dernières années", "crée une médecine à 2 vitesses" et rate l’objectif de rendre attractif l’exercice médical libéral pour les jeunes médecins et créer une dynamique intergénérationnelle facilitant l’exercice tout au long de la carrière d’un médecin. La FMF appelle à la construction rapide d’une "convention médicale efficace fondée sur la confiance, adaptée au monde libéral, avec de vrais moyens et sans contrainte supplémentaire".