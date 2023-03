Pour la deuxième fois, Charbel Massaad, professeur en neurosciences, se porte candidat pour succéder à Christine Clerici, présidente de l’université Paris Cité qui quittera ses fonctions fin mars 2023, annonce-t-il à AEF info lors d’une interview, le 27 février. Il constate des "problèmes de fonctionnement interne et de la souffrance humaine" et appelle à réformer "structurellement" l’établissement, en donnant plus de "liberté d’action" aux UFR, sans pour autant modifier les statuts. Avant d’avancer sur la sortie de l’EPE en grand établissement, il entend "redonner envie aux gens de travailler à l’université Paris Cité", pour juguler l' "hémorragie" d’agents qui quittent l’établissement. Dans son programme, il propose notamment un starting package d’environ 50 000 € pour les nouveaux enseignants-chercheurs et veut développer des contrats de formation et d’avancement pour les Biatss.