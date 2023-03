Un décret du 28 février, paru le 1er mars 2023, limite les attributions de Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’économie sociale et de la vie associative. Il s’agit d’éviter qu’elle se trouve placée dans une situation potentielle de conflits d’intérêts. Pour tout ce qui a trait au groupe VYV, au groupe MGEN, à l’UMR, à l’association internationale de la mutualité et à l’association réseau éducation et solidarité, les actes à prendre le seront par la Première ministre, Élisabeth Borne. La déclaration d’intérêt déposée en novembre 2022 par Marlène Schiappa auprès de la HATVP indique que le conjoint de la ministre a une activité professionnelle dans un cabinet de consultants spécialisé dans les ressources humaines, le cabinet Identité RH.