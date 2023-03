Baccalauréat. Arrêté relatif à la liste des académies de métropole, des départements et régions d’outre-mer et des collectivités d’outre-mer dans lesquelles peuvent être subies les épreuves obligatoires de langues vivantes autres qu’allemand, anglais, espagnol et italien à la session 2023 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. Immobilier. Arrêté portant déclaration d’inutilité au service public de l’éducation, désaffectation, déclassement du Domaine public de l’État...