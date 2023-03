"Depuis 2004 et le lancement de trois plans successifs, la France a mis en place un dispositif unique pour accompagner près de trois millions de nos concitoyens atteints par une maladie rare et leur entourage." C’est ce que déclare le gouvernement qui annonce, le 28 février 2023, préparer un quatrième plan national maladies rares "pour des synergies accrues entre le soin et la recherche", afin de "consolider les actions" des trois premiers plans. Les travaux devraient débuter dès le premier trimestre 2023 pour un lancement en 2024.