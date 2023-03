Grève à l’Ensa de Normandie, transition écologique, difficultés de mise en œuvre de la réforme de 2018… Les écoles d’architecture restent "confrontées à certaines difficultés de fonctionnement", reconnaît le sénateur Laurent Lafon (Union centriste, Val-de-Marne) et président de la commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication, lors d’une table ronde sur la formation des architectes le 1er mars 2023. Avec la "stagnation de l’offre de formation" et l' "explosion des demandes", "une sorte de numerus clausus s’est installée", alerte François Brouat, directeur de l’Ensa de Paris-Belleville.