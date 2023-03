Batigere a annoncé le 24 février 2023 une prise de participation de 97,99% dans Procivis Rhône. Cette entrée dans le capital de la Sacicap a été rendue possible par le rachat des actions détenues par Action logement. Qui avait acté, en 2018, son retrait progressif de l'actionnariat des Sacicap. Procivis Rhône et Batigere, à travers sa filiale rhônalpine, entendent désormais renforcer leur ancrage au sein de l'agglomération lyonnaise et adresser un spectre plus large de logements, de l'offre très sociale jusqu'à l'accession à la propriété.