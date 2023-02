"Je suis un pragmatique, ni un dogmatique ni un idéologue, et si je pensais dans mon for intérieur que ces peines plancher ça marche, je dirais 'oui' des deux mains et des deux pieds", a expliqué Éric Dupond-Moretti sur BFM TV, mardi 28 février 2023. Interrogé sur la proposition de loi "visant à mieux lutter contre la récidive", proposée par les députés Horizons, le garde des Sceaux a assuré que "ça ne march[ait] pas". Il se fonde sur "une expérience de cinq ans" et s’en expliquera plus en détail jeudi lors de l’examen du texte en séance.