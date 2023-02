La CFE-CGC signataire de l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur

Après la CFDT, la CFTC et FO, la CFE-CGC annonce qu’elle signera l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, le 27 février 2023. Pour la confédération, l’obligation dès 2025 pour les entreprises de 11 à 49 salariés de mettre en place un système de partage de la valeur permettra notamment d’ouvrir le dispositif à "un nombre conséquent de salariés ". De plus, l’amplification du fléchage de l’épargne salariale vers des investissements responsables, représente selon la CFE-CGC une "avancée indéniable". Toutefois, si le texte concerne surtout les PME, le syndicat rappelle que ces mesures ne doivent "pas faire oublier que le partage de la valeur est en priorité un sujet de grandes entreprises". Ainsi, la CFE-CGC continuera "de porter les sujets non couverts par l’accord" qui permettraient à davantage de salariés de bénéficier des dispositifs de partage de la valeur. Il s’agit de la quatrième organisation syndicale de salariés à parapher le texte, après la CFDT, la CFTC et FO.