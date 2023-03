Voici une sélection d’informations RH en bref pour la semaine du 27 février au 3 mars 2033 :La consommation de tabac en hausse chez les salariés durant le premier confinement ;Jean-Christophe Sciberras renouvelé dans ses fonctions de coordinateur de la plateforme française du Global Deal ;La semaine de quatre jours séduit Acorus ;Metro et Astrazeneca mettent en place un congé menstruel ;Les entreprises publient leur index égalité ;Thales recrutera 12 000 personnes en 2023 dans le monde ;Mazars propose un congé parentalité de deux mois et demi pour le second parent ;Le 8 mars férié chez Ping Identity.