L’Epaurif et l’Institut Paris région publient le 16 février 2023 un "guide sur l’urbanisme transitoire" à destination des établissements de l’ESR, une démarche "qui permet de valoriser des sites ou des espaces sous-utilisés en leur donnant une nouvelle vie temporaire". L’appropriation de ce type de projets permettra "d’intégrer de nouvelles démarches plus collaboratives, ouvrant la porte à de nouvelles perspectives en termes d’usages, de gestion d’un site, de participation et d’ancrage territorial", indique le document, qui détaille la méthodologie à suivre et présente plusieurs exemples de projets.