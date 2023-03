La coalition d’ONG Clean cities campaign, dont l’objectif est d’atteindre une mobilité zéro émission dans les grandes villes européennes d'ici à 2030, publie, mercredi 1er mars 2023, un nouveau rapport mettant en avant "cinq mesures d’accompagnement phare que les décideurs politiques peuvent mettre en place rapidement", pour rendre les transports "moins polluants, plus abordables et accessibles". Des solutions "gagnant-gagnant", puisqu’elles "s’attaquent au problème sanitaire posé par la pollution de l’air et contribuent à une transition de mobilité plus juste", assure la coalition.