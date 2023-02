Nommé président du directoire d'ICF Habitat La Sablière le 4 janvier 2023, Emmanuel Dunand devra maintenir les efforts de production neuve et de réhabilitation fixés par le groupe ICF Habitat, filiale de SNCF Immobilier, pour aboutir à 7 500 nouveaux logements à l'horizon 2030 et à l'éradication des passoires thermiques en 2026. Pour cet ancien de la SNCF et de sa filiale immobilière, ICF Habitat La Sablière doit continuer de faire du logement un "élément différenciant" pour attirer de nouvelles recrues au sein de la société ferroviaire et fidéliser les personnels en fonction. Et s'adresser plus largement aux travailleurs clés qui éprouvent des difficultés à se loger dans la région-capitale.