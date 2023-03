"Aider les communautés rurales à réaliser leur potentiel grâce à la recherche et à l’innovation" : tel est l’objectif de l’European start-up village forum, qui réunit, le 28 février 2023 à Bruxelles, des représentants des institutions de l’UE, des réseaux de communautés rurales et des universitaires "pour échanger des bonnes pratiques et préparer des actions visant à renforcer l’entrepreneuriat innovant dans les zones rurales de l’UE". Cette édition du forum "se concentre sur l’identification et l’analyse des moteurs de l’innovation et de la création de start-up dans les zones rurales". Un nouvel outil de cartographie des "start-up villages" "fournit des informations sur les start-up villages existants et potentiels en Europe" - plus de 40 ont obtenu ce label de la Commission.