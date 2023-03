Voici une série de brèves d'actualité sur les régions académiques ou académies :une convention de partenariat entre l’académie de Lyon et Canopé,ouverture du premier lycée agroécologique en Ile-de-France,un "lab'éthique" pour les formateurs de l'EAFC de l'académie de Dijon,un label eTwinning pour des projets européens collaboratifs en Corse,100 000 € pour le budget participatif des collèges du Loiret,des actions pour l'égalité filles-garçons en Paca et en Occitanie, etc.