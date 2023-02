Omnes Education – qui compte 40 000 étudiants dans 13 écoles – annonce le rachat de l’École Sup’Paris (ESP), une école privée entièrement par alternance qui propose surtout des BTS, ainsi qu’un bachelor en marketing délivrant un titre RNCP de niveau équivalent à bac+3. Fondée en 2012, l’école, située dans le IIIe arrondissement de Paris, "est un CFA certifié Datadock et Qualiopi", souligne le groupe Omnes. Elle compte "plus de 600 étudiants". "Notre ambition est de construire un projet stratégique et ambitieux visant à développer une offre de formations de BTS en alternance à l’échelle nationale au sein d’Omnes Education et à renforcer notre mission sociale auprès des bacheliers", commente Mathias Emmerich, président exécutif du groupe, anciennement connu sous le nom d’Inseec U.