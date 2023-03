La direction et les organisations syndicales de Lidl France ne sont pas parvenues à un accord dans le cadre de la NAO pour 2023. Des mesures unilatérales s’appliqueront, avec des augmentations générales de 6 % pour les employés et une partie des agents de maîtrise, et de 5 % pour les cadres. Une prime de partage de la valeur d’un montant encore inconnu, oscillant entre 100 et 500 euros, s’y ajoutera en octobre en fonction de l’inflation. Les partenaires sociaux doivent se revoir pour aborder les conditions de travail, avec notamment le projet d’expérimenter la semaine de quatre jours.