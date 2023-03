Les classes préparatoires scientifiques affichent un bilan contrasté en termes d’effectifs à la rentrée 2022 : si certaines filières sont "prospères" comme celle MPSI, les filières technologiques peinent davantage à recruter, analyse pour AEF info Denis Choimet, président de l’Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques (UPS), le 28 février 2023. Selon lui, il faudrait faire un bilan de la réforme du lycée et analyser ses impacts sur les différents viviers". Alors que les CPGE scientifiques font l’objet d’une mission de l’Inspection générale, Denis Choimet estime aussi nécessaire de "remettre en avant les atouts des classes préparatoires, et ne pas penser que tous les problèmes se résolvent par des réformes venues d’en haut". Les CPGE doivent plutôt "accroître et diversifier leur vivier, en allant vers plus de diversité sociale et en recrutant davantage de femmes".