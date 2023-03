"Plus de 40 % des projets financés par l’ERC ont généré des recherches qui ont ensuite été citées dans des brevets", déclare l’agence européenne fin janvier 2023. Elle s’appuie sur une étude des données de 6 671 projets financés par l’ERC entre 2007 et 2016 qui a "tenté de répondre à la question de savoir dans quelle mesure les découvertes décrites par les bénéficiaires de subventions ERC dans les publications scientifiques ont inspiré les nouvelles technologies présentées dans les demandes de brevet déposées par des entreprises et des institutions du monde entier".